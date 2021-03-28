Ужесточить наказание за оскорбление президента призвали в Госдуме

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий призвал ужесточить наказание для тех, кто оскорбляет президента России.

Президент США Джо Байден 17 марта на вопрос журналиста ABC News, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. После небольшой паузы он сказал: «Я считаю». Российские политические и общественные деятели призвали за это наказать США.

«Что касается оскорбления президента — нам определенно есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента», — сказал Слуцкий в эфире канала «Соловьев Live» на Youtube, обсуждая оскорбления со стороны Байдена.

Статья 319 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что публичное оскорбление представителя власти наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Глава комитета заметил, что «в Бельгии наказание за подобное составляет от двух до трех лет тюрьмы, в Дании — от трех до четырех лет, Франции — штраф до 45 тысяч евро, в Германии — тюрьма от трех месяцев до пяти лет».

«Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», — добавил Слуцкий.