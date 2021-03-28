НАВЕРХ

Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Источник:
«Интерфакс»
225 0
Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Синицына и Кацалапов в сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 227,17 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71 балла). Бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35 балла).

В четырех дисциплинах российские фигуристы выиграли на чемпионате мира в Швеции 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал: Анна Щербакова выиграла золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Александра Трусова — бронзу.

Российская команда выиграла медальный зачет чемпионата, выиграв половину наград.


Еще по теме
Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду
Путин порадовался триумфу российских фигуристок
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ
Появилось видео страшного падения норвежского прыгуна с трамплина
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
68
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
33
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Sibnet.Ru