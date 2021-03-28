Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Синицына и Кацалапов в сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 227,17 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71 балла). Бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35 балла).

В четырех дисциплинах российские фигуристы выиграли на чемпионате мира в Швеции 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал: Анна Щербакова выиграла золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Александра Трусова — бронзу.

Российская команда выиграла медальный зачет чемпионата, выиграв половину наград.