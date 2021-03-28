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Украинский министр пообещал выселить россиян из Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Российских граждан, переехавших в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют после возвращения на полуостров украинских властей, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Все, кто попал [в Крым] непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению», — цитирует РБК министра.

Резников назвал переехавших в Крым граждан России «пособниками преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем».

Украинскому министру следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — сказал Калашников, отметив, что Крым стал неотъемлемой частью России и призвал не переживать за его судьбу.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. На референдуме за присоединение к России проголосовали 95,7% его участников. Российские власти считают вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда.

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