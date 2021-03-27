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Российские футболисты обыграли сборную Словении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rfs.ru

Сборная России обыграла команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Матч в Сочи завершился со счетом 2:1.

По сравнению с первой игрой против Мальты главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов произвел сразу несколько перестановок. В запасе остались Вячеслав Караваев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, из-за травмы вне заявки оказался Алексей Ионов.

На 26-й минуте счет в матче открыл капитан россиян Артем Дзюба. Он же на 35-й минуте забил еще раз и оформил дубль. На 36-й минуте один мяч отыграл нападающий словенцев Йосип Иличич.

Россия набрала шесть очков и лидирует в своей группе после двух туров. У Словении три очка и вторая позиция. Следующий матч российская команда проведет на выезде против сборной Словакии 30 марта.

В первом туре Россия обыграла на выезде Мальту со счетом 3:1, а словенцы неожиданно победили дома финалистов чемпионата мира-2018 Хорватию со счетом 1:0.

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