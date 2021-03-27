Резиденцию Путина оставят без света ради экологии

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Внешнее декоративное освещение Кремля отключат вечером 27 марта в рамках экологической акции «Час Земли».
«В рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы. Ее цель — формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди выключают на один час свет и бытовые электроприборы.
В 2020 году к акции присоединились жители более 7 500 городов в 190 странах. Отмечается, что по решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции «Час Земли» с 2013 года.
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AlborСпасибо о накоплениях позабочусь сам
asdgr5y3зато два и там где нужно не то что у тебя на лбу один