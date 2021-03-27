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Xiaomi придумала безопасную быструю зарядку

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Sibnet.ru

Китайская компания Xiaomi запатентовала особую технологию, которая должна сделать полностью безопасным процесс зарядки мобильной техники.

Суть технологии заключается в том, чтобы при приближении заряда батареи к пороговому значению автоматически включался режим плавающей зарядки, то есть динамически менялась ее мощность. Это поможет избежать таких опасных проблем, как возгорание аккумуляторов.

Кроме этого, алгоритм учитывает температуру батареи и уровень внутреннего напряжения. Если оба показателя будут слишком высокими, мощность подачи будет снижена вне зависимости от преодоления порога заряда.

Сейчас быстрая зарядка подразумевает, что первые 50% емкости заряжаются с повышенной мощностью, остальные — со средней или пониженной. В результате на первой стадии аккумуляторы иногда вздуваются или взрываются.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
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