Xiaomi придумала безопасную быструю зарядку

Китайская компания Xiaomi запатентовала особую технологию, которая должна сделать полностью безопасным процесс зарядки мобильной техники.

Суть технологии заключается в том, чтобы при приближении заряда батареи к пороговому значению автоматически включался режим плавающей зарядки, то есть динамически менялась ее мощность. Это поможет избежать таких опасных проблем, как возгорание аккумуляторов.

Кроме этого, алгоритм учитывает температуру батареи и уровень внутреннего напряжения. Если оба показателя будут слишком высокими, мощность подачи будет снижена вне зависимости от преодоления порога заряда.

Сейчас быстрая зарядка подразумевает, что первые 50% емкости заряжаются с повышенной мощностью, остальные — со средней или пониженной. В результате на первой стадии аккумуляторы иногда вздуваются или взрываются.