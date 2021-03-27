Samsung выпустит ультрабюджетный смартфон Galaxy F02s

Компания Samsung в ближайшее время начнет продажи нового смартфона Galaxy F02s, который выделяется очень доступной стоимостью.

Galaxy F02s имеет в базе бюджетного процессора Qualcomm Snapdragon 450 и будет доступен в вариантах с 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт постоянной памяти или с 4 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителем.

Тройная камера Galaxy F02s имеет основной 13 Мп датчик, дополненный сенсором глубины и макромодулем. Одним из главных преимуществ смартфона является батарея емкостью 5000 мАч, что гарантирует высокую автономность.

Экран нового смартфона — 6,5-дюймовая TFT-матрица с разрешением HD+. В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой One UI, есть поддержка быстрой зарядки.

Что касается стоимости, самая доступная модификация с 3 Гбайт ОЗУ обойдется покупателям в 120 долларов. Мировые продажи сначала стартуют на индийском рынке, после чего смартфон станет доступен в других странах.