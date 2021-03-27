Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 по итогам чемпионата мира в Стокгольме.

Россиянин Михаил Коляда занял на чемпионате пятое место, а Евгений Семененко показал восьмой результат. Для завоевания максимальной квоты в три человека сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна быть меньше или равной 13.

Чемпионат мира по фигурному катанию выиграл американский фигурист Нэтан Чен. Серебро завоевал японский спортсмен Юма Кагияма, бронза также на счету представителя Японии Юдзуру Ханю.

Благодаря высоким местам российских мужчин, на Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста. Кроме этого, на следующем мировом первенстве также выступят три российских спортсмена.