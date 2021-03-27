Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. выпустили видео с демонстрацией моделей оружия и костюмов фракций будущей игры. В частности, пользователям продемонстрировали графические возможности проекта.

Так, в ролике показали костюмы враждующих между собой фракций «Долг» и «Свобода», переработанные с учетом возможностей нового движка. На видео заметно, что на ткани есть мелкие потертости, а на металлических частях — царапины.

Кроме этого, игрокам продемонстрировали проработанные модели оружия, каждое можно будет модифицировать. В частности, в арсенал S.T.A.L.K.E.R. 2 войдут охотничий обрез, «Гадюка», «Винтарь», РП-74 и другое уже знакомое фанатам серии оружие.

Также представители GSC Game World представили инструменты для создания уникальных персонажей, с помощью которых внешность героям можно практически полностью менять. Например, игрокам будет доступно даже создание зубов персонажей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована в мае 2018 года. Предполагается, что она выйдет в 2021 году, точной даты релиза игры пока нет. Игру выпустят на консолях нового поколения и персональных компьютерах.