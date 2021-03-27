Рогозин раскритиковал термоядерную бомбардировку Марса

Западные призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава компании SpaceX Илон Маск ранее неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом преобразования марсианского климата сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.

«Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы терраформировать нашу Землю. Причем навсегда», — отметил Рогозин.

По задумке Маска, энергия мощных взрывов нагреет разряженную атмосферу Марса, полярные шапки растают, после чего возникнет парниковый эффект. Заодно на Красной планете должно подняться давление, которое сейчас примерно в 160 раз ниже, чем на Земле.