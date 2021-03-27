Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предсказал присоединение Донбасса к России.

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — заявил Пасечник, подчеркнув при этом, что республика движется в «правильном направлении».

Пасечник добавил, что Россия уже сейчас регулярно оказывает Донбассу гуманитарную помощь, которая является жизненно важной для региона, а также существенное экономическое содействие.

По словам главы ЛНР, большинство жителей Украины являются частью «русского мира», а украинский неофашизм, «активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада», поддерживает меньшинство граждан страны.