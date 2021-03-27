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Заразную форму рака нашли в океане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Дальневосточные мидии болеют онкологическим заболеванием, которое имеет инфекционную природу и передается от особи к особи, выяснила международная группа исследователей. Обнаруженный рак может негативно сказаться на популяции моллюсков.

Впервые заразные онкологические заболевания были выявлены у собак в середине позапрошлого века. Позднее стало известно, что инфекционный рак встречается у тасманийского дьявола. Теперь заразное онкологическое заболевание обнаружено у двустворчатых моллюсков.

Мидии болеют диссеминированной неоплазией, которая характеризуется циркуляцией раковых клеток в гемолимфе. Со временем рак проникает во все ткани моллюска, он погибает. Однако его главная особенность — способность к инфицированию, пишет Scientific Reports.

Ученые установили, что когда моллюск находится в состоянии стресса, то клетки гемолимфы могут покидать организм и проникать внутрь других мидий. Так болезнь распространяется в популяции. Отмечается, что заразный рак может существенно сократить популяцию моллюсков.

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