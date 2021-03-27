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Названы самые невостребованные в России вакансии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, какие вакансии в России наименее востребованы. Специалисты изучили более 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца 2021 года.

Оказалось, что реже всего соискатели откликаются на вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога. Для этих вакансий чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя.

Отмечается, что многие вакансии психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд». Специалисты требуются в райцентрах и отдаленных поселках. Доход в среднем может достигать 50 тысяч рублей.

Также не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов). Звукорежиссеров в основном ждут в летних лагерях и детских образовательных центрах. За такую работу в среднем готовы платить 25 тысяч рублей.

Арматурщиков чаще всего ищут строительные компании, в том числе рассматриваются соискатели без опыта для работы вахтовым методом. Предлагаемый доход — до 90 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

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Экономика #Рынок труда
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