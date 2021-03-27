Найдены оживающие после смерти человека «клетки-зомби»

Американские ученые обнаружили клетки мозга, экспрессия которых активизируется после смерти человека.

Исследователи провели эксперимент по моделированию смерти, чтобы проанализировать производство клеток в образцах мозговой ткани, которые были отобраны во время операции на головном мозге у 20 пациентов, пишет Scientific Reports.

Оказалось, что более 80% генов показывали стабильность клеточно-специфической активности в течение 24 часов. Через несколько часов после смерти деградировали гены из нейронов, участвующие в такой деятельности мозга, как память, мышление и судорожная активность.

Однако поведение группы глиальных клеток показалось ученым удивительным — после смерти их активность сильно увеличилась. Пик посмертной экспрессии наступил только через 12 часов, что позволило специалистам назвать их «клетками-зомби».

Как отмечают исследователи, ранее считалось, что все процессы в мозге останавливаются, когда перестает биться сердце. Однако эксперимент показал, что глиальные клетки продолжают жить и развиваться даже после смерти.

Отмечается, что такой результат объясним, так как работа этих клеток заключается в очистке мозга после серьезных травм. Но спустя сутки «клетки-зомби» все же погибли и превратились в разрушающуюся ткань.