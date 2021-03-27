НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь

Источник:
Sibnet.ru
1519 1

Строители начали надвижку пролетного строения четвертого моста через Обь в Новосибирске, сообщает правительство региона.

«Мы идем с опережением, особенно по строительству самого моста. На правом берегу мы выносим коммуникации, строим пилон, готовимся к работе по устройству специальных вспомогательных приспособлений и устройств для монтажа балки жесткости, работаем на площади Труда», — сказал гендиректор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семенов.

По оперативным данным на 25 марта, техническая готовность объекта составляет 24,75%. Технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка.  Это также не повлияет на темпы дальнейшего строительства. 

Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9,6 тысячи тонн. Ее монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств.

Для предотвращения опрокидывания пролетного строения используется дополнительная облегченная металлическая конструкция – аванбек, временная консоль, которая крепится к основному пролетному строению на период надвижки и демонтируется в несколько этапов по ее завершению.

Надвижка пролетного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
Депутаты после угроз выделили деньги на четвертый мост в Новосибирске
Четвертый мост в Новосибирске откроют на год раньше
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
Консультирование по платному мосту через Обь обойдется в 70 млн рублей
смотреть все
Новосибирск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга
Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки
Самолет спикировал над рыбаками на Обском водохранилище
Умерший от рака школьник завещал накопления омским приютам
Самое популярное
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
83
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Sibnet.Ru