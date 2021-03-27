Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь

Строители начали надвижку пролетного строения четвертого
моста через Обь в Новосибирске, сообщает правительство региона.
«Мы идем с опережением, особенно по строительству самого
моста. На правом берегу мы выносим коммуникации, строим пилон, готовимся к
работе по устройству специальных вспомогательных приспособлений и устройств для
монтажа балки жесткости, работаем на площади Труда», — сказал гендиректор ООО
«ПФ «ВИС» Руслан Семенов.
По оперативным данным на 25 марта, техническая готовность
объекта составляет 24,75%. Технологическая площадка, созданная вокруг русловых
опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле,
и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка. Это также не
повлияет на темпы дальнейшего строительства.
Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей
длиной 776 метров и массой 9,6 тысячи тонн. Ее монтаж осуществляется способом
продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств.
Для предотвращения опрокидывания пролетного строения
используется дополнительная облегченная металлическая конструкция – аванбек,
временная консоль, которая крепится к основному пролетному строению на период
надвижки и демонтируется в несколько этапов по ее завершению.
Надвижка пролетного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.