Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь

Строители начали надвижку пролетного строения четвертого моста через Обь в Новосибирске, сообщает правительство региона.

«Мы идем с опережением, особенно по строительству самого моста. На правом берегу мы выносим коммуникации, строим пилон, готовимся к работе по устройству специальных вспомогательных приспособлений и устройств для монтажа балки жесткости, работаем на площади Труда», — сказал гендиректор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семенов.

По оперативным данным на 25 марта, техническая готовность объекта составляет 24,75%. Технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка. Это также не повлияет на темпы дальнейшего строительства.

Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9,6 тысячи тонн. Ее монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств.

Для предотвращения опрокидывания пролетного строения используется дополнительная облегченная металлическая конструкция – аванбек, временная консоль, которая крепится к основному пролетному строению на период надвижки и демонтируется в несколько этапов по ее завершению.

Надвижка пролетного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.