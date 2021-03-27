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Вышел первый трейлер продолжения «Отряда самоубийц»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна.

Фильм представляет собой самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц», вышедшему в 2016 году, это будет десятый по счету фильм из расширенной вселенной DC, основанной на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Зрители снова увидят Марго Робби в роли Харли Квинн, к своим ролям вернутся Виола Дэвис, Юэл Киннаман, Джей Кортни. При этом большинство антигероев из отряда будут представлены впервые, так как Джеймс Ганн отказался продолжать историю первого фильма.

Съемки картины стартовали в сентябре 2019 года в Атланте, а закончились в феврале 2020 года в Панаме. В российский прокат вторая часть «Отряда самоубийц» выйдет 5 августа 2021 года.

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