Вышел первый трейлер продолжения «Отряда самоубийц»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна.

Фильм представляет собой самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц», вышедшему в 2016 году, это будет десятый по счету фильм из расширенной вселенной DC, основанной на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Зрители снова увидят Марго Робби в роли Харли Квинн, к своим ролям вернутся Виола Дэвис, Юэл Киннаман, Джей Кортни. При этом большинство антигероев из отряда будут представлены впервые, так как Джеймс Ганн отказался продолжать историю первого фильма.

Съемки картины стартовали в сентябре 2019 года в Атланте, а закончились в феврале 2020 года в Панаме. В российский прокат вторая часть «Отряда самоубийц» выйдет 5 августа 2021 года.