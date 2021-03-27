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NASA оценило риск космической катастрофы для Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Риск столкновения Земли с крупными астероидами в ближайшие сто лет отсутствует, выяснили специалисты NASA. Они исключили вероятность падения на планету самого опасного астероида Апофис.

Как отметили эксперты космического агентства, до последнего момента существовала возможность столкновения этого астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные 5 марта исследования показали, что любую возможность столкновения можно с уверенностью исключить.

Ученые, открывшие астероид в 2004 году, заявляли, что Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии чуть больше 30 тысяч километров от Земли.

Также существовал риск, что астероид упадет на Землю весной 2036 года, но затем исследователи исключили и эту вероятность. Последнее время обсуждалась только вероятность космического столкновения в 2068 году.

Последние расчеты NASA в отношении Апофиса позволили уменьшить неопределенность орбиты астероида с нескольких сотен километров до нескольких километров. Новые данные позволили удалить это небесное тело из группы риска.

13 апреля 2029 года астероид Апофис пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от поверхности Земли — это меньше, чем расстояние геосинхронных спутников. Во время этого сближения Апофис будет виден наземным наблюдателям без помощи телескопа или бинокля.

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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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