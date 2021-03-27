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Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сразу три атомные подводные лодки Военно-морского флота России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике.

На опубликованных Минобороны кадрах зрители видят, как подлодки всплывают, пробивая лед. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов уточнил, что субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Евменов также рассказал, что в рамках экспедиции впервые в истории ВМФ был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.

Кроме этого, впервые проведена практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

С 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021».

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — подчеркнул главком ВМФ.

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