Рассчитан оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимальный возраст для этого — от 30 до 35 лет, заявила представитель фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина.

«Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления», — отметила эксперт.

Правительство РФ готовит новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии. Сейчас пенсионное обеспечение граждан строится на страховом взносе в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов.

Разрабатываемая властями с 2016 года концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает, что граждане смогут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.