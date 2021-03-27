Белоруссию отстранили от Евровидения после второй песни для конкурса

Белоруссия не будет принимать участие в Евровидении-2021 поскольку не сумела предоставить для конкурса соответствующую песню, сообщает Европейский вещательный союз (ЕВС).

На песенном конкурсе от Белоруссии должна была выступить группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». В ЕВС посчитали, что трек «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Тогда «Галасы» подготовили новую композицию, в которой, по словам лидера коллектива Дмитрия Бутакова, «нет ничего такого».

Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку и вынесли вердикт: «Новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что Конкурс не будет использован и не нанесет вред репутации».

Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала конкурса. Вторую песню организаторы не публиковали. Дмитрия Бутакова оценивая отказ ЕВС от участия Белоруссии в конкурсе, сказал, что «если захотят, то найдут все».