Россия поднимет экспортную пошлину на подсолнечник

Ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника из России с 1 июля по 1 сентября составит 50%, сообщается на сайте Минэкономики. При этом размер пошлины не может быть менее 320 долларов за одну тонну.

Раньше пошлина на подсолнечник составляла 30% и не меньше 165 евро за тонну. Повышение пошлины направлено на стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России, сохранение объема продукции на внутреннем рынке.

Также правительственная комиссия одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября. Ее размер с осени составит 70% разницы между базовой ценой и индикативной. Такая плавающая пошлину будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Кроме этого, по итогам правительственного заседания в Евразийскую экономическую комиссию будет внесено предложение о тарифной льготе на ввоз белого сахара с 15 мая по 1 сентября. Квоту для России предлагается установить на уровне 350 тысяч тонн.