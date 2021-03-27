НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия поднимет экспортную пошлину на подсолнечник

Источник:
Sibnet.ru
198 1
Фото: © Sibnet.ru

Ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника из России с 1 июля по 1 сентября составит 50%, сообщается на сайте Минэкономики. При этом размер пошлины не может быть менее 320 долларов за одну тонну.

Раньше пошлина на подсолнечник составляла 30% и не меньше 165 евро за тонну. Повышение пошлины направлено на стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России, сохранение объема продукции на внутреннем рынке.

Также правительственная комиссия одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября. Ее размер с осени составит 70% разницы между базовой ценой и индикативной. Такая плавающая пошлину будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Кроме этого, по итогам правительственного заседания в Евразийскую экономическую комиссию будет внесено предложение о тарифной льготе на ввоз белого сахара с 15 мая по 1 сентября. Квоту для России предлагается установить на уровне 350 тысяч тонн.

Еще по теме
Перебои с дешевым сахаром начались в России
Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы в России
Россия продала рекордное количество продовольствия
Постоянный мониторинг цен на товары и услуги ввели в России
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Строители начали надвижку пролета четвертого моста через Обь
Школьницы избили подругу в Новосибирской области
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы
Самое популярное
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Путин порадовался триумфу российских фигуристок
Военные США разблокируют Суэцкий канал
Рогозин раскритиковал термоядерную бомбардировку Марса
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
70
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
35
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
Sibnet.Ru