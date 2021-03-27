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Школьницы избили подругу в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, сообщает региональный главк МВД. Заявление правоохранителям написала мать ребенка.

«В ходе проверки сотрудниками полиции <…> было установлено, что 16 марта между тремя несовершеннолетними девочками 2005 и 2006 годов рождения произошел конфликт, переросший в драку», — отмечается в сообщении.

Полицейские по заявлению женщины проводят проверку, в ходе которой уже установлены все участники происшествия. Также в соцсетях обнаружено видео, на котором заснят процесс избиения.

Подчеркивается, что пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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