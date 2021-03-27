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Кремль объяснил пытки Навального бессонницей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Постоянные пробуждения оппозиционера Алексея Навального в колонии объясняются действующей системой поддержания дисциплины в исправительных учреждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это скорее относится, наверное, к системе поддержания дисциплины и порядка в исправительных учреждениях. Эти различные проявления, я бы сказал так, дисциплины в тюрьмах других стран мира зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля уточнил, что не будет реагировать на обращение жены Навального Юлии и не видит системных проблем с организацией медицинского обеспечения в колониях и тюрьмах. По его словам, российским властям неизвестно о каких-то системных проблемах в системе ФСИН.

Ранее Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний и генеральному прокурору. Он требует прекратить пытки бессонницей и допустить к нему врача, документы опубликованы на сайте политика.

Так, в одном из заявлений он указывает, что он поставлен на учет как склонный к побегу, поэтому сотрудник колонии будит его каждый час — восемь раз за ночь. Навальный напоминает, что осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон.

«Фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на десять минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня», — уточняет политик.

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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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