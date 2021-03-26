Рассекречена цена смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Новые смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro представлены в России, представительство китайской компании озвучило стоимость новой линейки для российских покупателей.

Так, наиболее доступным в линейке станет Xiaomi Redmi Note 10. Этот аппарат оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 678 и главной камерой на 48 Мп. В самой доступной версии он будет стоить 17 990 рублей.

Redmi Note 10 Pro значительно дороже «младшего брата» — на старте продаж за него попросят 28 990 рублей. Что касается «начинки», то покупателя ждет процессор Snapdragon 732 и продвинутая камера на 108 Мп, а также 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что российские продажи новых бюджетных смартфонов Xiaomi стартуют 8 апреля. Для сравнения, глобальные версии смартфонов предлагаются за 220 долларов и 329 долларов соответственно.