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Уровень долговой нагрузки россиян побил рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Показатель долговой нагрузки россиян на 1 января 2021 года составил 11,7%, это рекордный показатель, следует из данных Банка России. Цифра демонстрирует, какую часть доходов граждане ежемесячно направляют на погашение задолженности по кредитам.

Росту долговой нагрузки способствовало сокращение процентных ставок, а также сокращение доходов граждан из-за пандемии, рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

Несмотря на рост, долговая нагрузка заемщиков в необеспеченном кредитовании в четвертом квартале 2020 года составила 62%, из этого следует, что за прошедший год они не стали более закредитованными, уточнила эксперт.

В частности, стабильная ситуация наблюдается в сфере ипотеки. По словам Даниловой, в ипотеке банки более консервативны, более внимательно оценивают доходы, поэтому рост кредитования не приводит к формированию новых рисков.

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