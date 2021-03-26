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Соцсеть «Одноклассники» сменила дизайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот соцсети

Российская социальная сеть «Одноклассники» обновила интерфейс. Теперь цвет классического верхнего меню изменился с оранжевого на белый, а для логотипа используется новый шрифт.

Кроме этого, наиболее важная информация на сайте после обновления располагается в четырех колонках, что позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах, а новое боковое меню позволит легко пользоваться мини-приложениями.

В течение года «Одноклассники» запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах, отмечается в официальном блоге соцсети. Пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы без дополнительного перехода на главную страницу.

В ближайшие месяцы соцсеть также обновит интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Например, в ленте новостей будут убраны фотография и обложка профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране.

Обновленный дизайн пока появился только у части пользователей, у остальных он остался прежним. В скором времени новый внешний вид станет доступен всей аудитории. Завершить переход на новый дизайн «Одноклассники» планируют до конца 2021 года.

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