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Евросоюз призвал освободить Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в российской колонии Алексея Навального и призывает к его «незамедлительному освобождению», соответствующе заявление распространила Внешнеполитическая служба ЕС.

«Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов», — отмечается в сообщении.

Власти Евросоюза продолжают призывать к «немедленному и безусловному освобождению» Навального и расследованию произошедшего с ним инцидента в августе прошлого года, когда оппозиционера госпитализировали в Омске.

Ранее адвокат Навального после посещения политика в колонии рассказала, что его состояние серьезно ухудшилось. Так, у него практически отнялась нога, болит спина. После этого ФСИН назвала состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Приговор вызвал массовые протесты в крупных городах.

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Политика #Мир #Говорят о России
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