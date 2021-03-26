Евросоюз призвал освободить Навального

Евросоюз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в российской колонии Алексея Навального и призывает к его «незамедлительному освобождению», соответствующе заявление распространила Внешнеполитическая служба ЕС.

«Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов», — отмечается в сообщении.

Власти Евросоюза продолжают призывать к «немедленному и безусловному освобождению» Навального и расследованию произошедшего с ним инцидента в августе прошлого года, когда оппозиционера госпитализировали в Омске.

Ранее адвокат Навального после посещения политика в колонии рассказала, что его состояние серьезно ухудшилось. Так, у него практически отнялась нога, болит спина. После этого ФСИН назвала состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Приговор вызвал массовые протесты в крупных городах.