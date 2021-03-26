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МВД предложило изменить российский паспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство внутренних дел подготовило список изменений в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте. Новые правила меняют содержимое документа, а также продляют его действие при замене, законопроект опубликован на портале правовых актов.

Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста. Новые правила предусматривают, что его можно будет использовать еще 30 дней после достижения этих предельных значений.

Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав, когда человек не успел поменять паспорт и не может по этой причине получить государственные услуги.

Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет изменен текст памятки для его владельца. Сейчас на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ.

Предлагается дополнить этот текст напоминанием о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись, о сроках замены после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения персональных данных.

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