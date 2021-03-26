Работы с электромобилем Zetta возобновились

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В начале февраля компания заявляла, что проект поставлен на паузу.

«До конца года начнут (серийное производство). Все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ», — цитирует Мантурова ТАСС.

Министр в пятницу прокатился на Zetta, представленном рядом с площадкой выставочного центра «Жигулевской долины.

«Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать», — сказал Мантуров после тест-драйва.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с запасом хода в 180 километров на одной зарядке и стоимостью от 550 тысяч рублей. В начале года руководитель компании попал под уголовное дело из-за задержки с выплатой зарплаты. В Instagram Zetta сообщалось, что проект поставлен на паузу, но комментариев по ситуации не будет.