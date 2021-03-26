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Газпром назвал срок достройки «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Проект предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина. Проект закончен уже более, чем на 90%.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — цитирует ТАСС Зубкова. По его словам, работы выполнены уже на «90-92%».

Он отметил также, что компания не планирует пересмотра контрактов с Украиной. «Главное — закончить "Северный поток — 2" и продолжать [поставлять] те объемы, которые предусмотрены в контрактах, поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — сказал он.

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