Газпром назвал срок достройки «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Проект предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина. Проект закончен уже более, чем на 90%.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — цитирует ТАСС Зубкова. По его словам, работы выполнены уже на «90-92%».

Он отметил также, что компания не планирует пересмотра контрактов с Украиной. «Главное — закончить "Северный поток — 2" и продолжать [поставлять] те объемы, которые предусмотрены в контрактах, поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — сказал он.