Дмитрий Дюжев приехал на «Байкальскую рыбалку»

Фестиваль официально открылся в пятницу. А в субботу более 200 команд из разных городов России посоревнуются за 10 призовых мест. Победителем станет тот, кто выловит больше всех. Главный приз — аэролодка «Север» с прицепом.

Специальный гость рыбалки в 2021 году — актер Дмитрий Дюжев. В пятницу он открыл соревнования, пожелав участникам хорошего улова, и обратил внимание, что в этом году среди участников — 25 женских команд.

«Я сам родился в городе Астрахани и знаю, что такое рыбалка и знаю, что такое, когда на пальце леска. Ты долго сидишь, и уже кажется – ну, все! И потом малейшее движение лески и все внутри тебя начинает… И опять тишина!» — поделился эмоциями актер.

Почетными гостями мероприятия в разные годы были: Анна Семенович, Алексей Булдаков, Николай Валуев и другие знаменитые соотечественники.