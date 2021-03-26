Байден сравнил Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден считает, что председатель КНР Си Цзиньпин — «очень и очень» умный и как российский лидер Владимир Путин он «абсолютно недемократический человек».

Байден в ходе первой публичной пресс-конференции назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».

«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — приводит РБК слова президента США.

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

«Кто как обзывается, тот так и называется»,— такими словами Путин ответил Байдену. При этом он пожелал американскому лидеру «здоровья без иронии и без шуток».