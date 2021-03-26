Путин поручил защитить последние деньги людей от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству принять законодательные меры по защите минимальный доход россиян от взыскания по долгам, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в сообщении.

Впервые идею освободить минимальный доход граждан от взысканий высказало Минэкономразвития в 2018 г. Ведомство тогда опубликовало законопроект, который предусматривает сохранение за должником доходов в размере не менее величины прожиточного минимума (для каждого региона устанавливается своя сумма).

Министерство также предложило установить минимальный уровень дохода, который будет освобожден от взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Ассоциация банков России (АБР) выступила против законопроекта. Там считают, что реализация нормы приведет к росту ставок по кредитам.