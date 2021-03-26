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Красноярские единоросы провели мероприятие под сербским флагом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/channel/UCtT6MPQHNb9CqBrXitJQY4w

Представители регионального отделения «Единой России» провели пресс-конференцию о внутрипартийном отборе перед выборами в Госдуму с неправильно установленным на столе флагом России.

Секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко, главный специалист по правовым вопросам Максим Зверев и член оргкомитета Дарья Слизевская ответили на вопросы журналистов о грядущей избирательной компании. Позже журналисты заметили, что на столе стоял перевернутый флаг России. Порядок цветов соответствовал флагу Сербии.

«Пресс-служба регионального отделения приносит свои извинения за некорректно установленные триколоры РФ на пресс-конференции 24 марта. Оформлением партийных площадок занимаются технические работники, которые и допустили ошибку при размещении флагов. К сожалению, данная ошибка осталась нами незамеченной», — сообщается на сайте регионального отделения партии.

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murderer

Если ценностями российской культуры являются гуманизм, нравственность и справедливость то наше правительство...

лачинов

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WSG0600-164-164

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corrector

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