Красноярские единоросы провели мероприятие под сербским флагом

Представители регионального отделения «Единой России» провели пресс-конференцию о внутрипартийном отборе перед выборами в Госдуму с неправильно установленным на столе флагом России.

Секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко, главный специалист по правовым вопросам Максим Зверев и член оргкомитета Дарья Слизевская ответили на вопросы журналистов о грядущей избирательной компании. Позже журналисты заметили, что на столе стоял перевернутый флаг России. Порядок цветов соответствовал флагу Сербии.

«Пресс-служба регионального отделения приносит свои извинения за некорректно установленные триколоры РФ на пресс-конференции 24 марта. Оформлением партийных площадок занимаются технические работники, которые и допустили ошибку при размещении флагов. К сожалению, данная ошибка осталась нами незамеченной», — сообщается на сайте регионального отделения партии.