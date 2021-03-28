Жизнь без стресса оказалась вредна для интеллекта

Спокойная жизнь без стрессов негативно влияет на когнитивные способности, а также на склонность к сопереживанию и ярким положительным эмоциям, доказали психологи из Пенсильванского университета.

«Стресс заставляет вас решать проблемы и так становится полезным для когнитивных способностей, особенно в зрелом возрасте», — приводит Naked Science слова соавтора работы Дэвид Алмейда.

Исследование психологов показало, что у жизни без стресса есть безусловные плюсы. Люди, ведущие спокойную жизнь, пребывают в лучшем настроении, более стабильны эмоционально. Они менее склонны к хроническим заболеваниям.

В то же время они показали более низкие результаты в тесте на когнитивные способности, реже сообщали о пережитых позитивных моментах. Также они получали меньше эмоциональной поддержки — да и не так часто оказывали ее сами.

По словам Алмейда, проблема не в самом стрессе, а в том, как люди на него реагируют. «Переживание слабого стресса в течение дня, например, спор с кем-то, — маркер того, что у человека полная жизнь. Наличие некоторого стресса — показатель того, что вы вовлечены в окружающий мир», — уверен ученый.