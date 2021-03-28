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Россия защитит Север арктической артиллерией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © ЦНИИ «Буревестник»

Российские арктические части, выполняющие задачи в экстремальных климатических условиях, получат на вооружение уникальные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Магнолия».

«Магнолия» разработана в ЦНИИ «Буревестник» специально частей, базирующихся в районах Крайнего Севера. Она создана на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера высочайшей проходимости ДТ-10ПМ «Витязь».

Опытные образцы САУ проходят предварительные испытания, уже показавшие, что установка может эффективно действовать на нестабильных грунтах, в том числе на заболоченной и заснеженной местности. А двигатель бесперебойно работает при чрезвычайно низких температурах, рассказали РИА Новости в ЦНИИ «Буревестник».

Масса установки — 27 тонн. Мощность дизельного двигателя — 800 лошадиных сил. Скорость — до 45 километров в час по суше, и до шести километров в час по воде. Экипаж — четыре человека, боевое отделение расположено в задней секции.

«Магнолия» вооружена 120-миллимметровым комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. Орудие может использовать широкую номенклатуру боеприпасов, в том числе управляемые снаряды «Китолов-2».

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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
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