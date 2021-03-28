Россия защитит Север арктической артиллерией

Российские арктические части, выполняющие задачи в экстремальных климатических условиях, получат на вооружение уникальные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Магнолия».

«Магнолия» разработана в ЦНИИ «Буревестник» специально частей, базирующихся в районах Крайнего Севера. Она создана на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера высочайшей проходимости ДТ-10ПМ «Витязь».

Опытные образцы САУ проходят предварительные испытания, уже показавшие, что установка может эффективно действовать на нестабильных грунтах, в том числе на заболоченной и заснеженной местности. А двигатель бесперебойно работает при чрезвычайно низких температурах, рассказали РИА Новости в ЦНИИ «Буревестник».

Масса установки — 27 тонн. Мощность дизельного двигателя — 800 лошадиных сил. Скорость — до 45 километров в час по суше, и до шести километров в час по воде. Экипаж — четыре человека, боевое отделение расположено в задней секции.

«Магнолия» вооружена 120-миллимметровым комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. Орудие может использовать широкую номенклатуру боеприпасов, в том числе управляемые снаряды «Китолов-2».