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Погиб один из патриархов русского рока — Александр Липницкий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Krassotkin / CC BY-SA 4.0

Музыкант, журналист и культуролог Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. Он был одним из патриархов русского рока.

Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора в Подмосковье и утонул, написала в Facebook его супруга Ирина.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Печатался в СМИ. Считался специалистов по джазу. Дружил с Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко, группой «Кино.

В 1983 году вместе с Петром Мамоновым основал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист.

Липницкий сотрудничал с такими западными музыкальными легендами, как Джордж Мартин и Брайан Ино.

Как журналист в течение многих лет на различных телеканалах вел передачи, посвященные музыке.

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