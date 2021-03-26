Погиб один из патриархов русского рока — Александр Липницкий

Музыкант, журналист и культуролог Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. Он был одним из патриархов русского рока.

Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора в Подмосковье и утонул, написала в Facebook его супруга Ирина.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Печатался в СМИ. Считался специалистов по джазу. Дружил с Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко, группой «Кино.

В 1983 году вместе с Петром Мамоновым основал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист.

Липницкий сотрудничал с такими западными музыкальными легендами, как Джордж Мартин и Брайан Ино.

Как журналист в течение многих лет на различных телеканалах вел передачи, посвященные музыке.