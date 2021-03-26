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Тепло придет в выходные в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление придет в Новосибирск в выходные, но в начале следующей неделе в город снова холодный атмосферный фронт, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу в Новосибирске ожидается погода без осадков, утром изморозь, гололедица. Ночью температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, днем достигнет 1-3 градусов тепла.

«В воскресенье придет циклон. Мы попадем в теплый сектор. Временами будет идти мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Ночь будет теплая, температура составит от минус 2 градусов до ноля. Днем воздух прогреется до 1-3 градусов тепла», — сказала синоптик.

В понедельник в Новосибирск придет антициклон и характер погоды изменится. Погода ночью составит 3-5 градусов мороза, а днем — от ноля до минус 2 градусов. В последующие три дня ночью температура воздуха будет опускаться до 13-18 градусов мороза, днем ожидается около ноля.

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Новосибирск #Гео
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