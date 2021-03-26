Тепло придет в выходные в Новосибирск

Потепление придет в Новосибирск в выходные, но в начале следующей
неделе в город снова холодный атмосферный фронт, сообщила Sibnet.ru начальник
отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу в Новосибирске ожидается погода без осадков, утром изморозь,
гололедица. Ночью температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, днем достигнет 1-3 градусов тепла.
«В воскресенье придет циклон. Мы попадем в теплый сектор.
Временами будет идти мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть со скоростью до 14
метров в секунду. Ночь будет теплая, температура составит от минус 2 градусов до ноля. Днем воздух прогреется
до 1-3 градусов тепла», — сказала синоптик.
В понедельник в Новосибирск придет антициклон и характер
погоды изменится. Погода ночью составит 3-5 градусов мороза, а днем — от ноля
до минус 2 градусов. В последующие три дня ночью температура воздуха будет
опускаться до 13-18 градусов мороза, днем ожидается около ноля.