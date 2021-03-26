Женщина в Бурятии подожгла себя, мужа и знакомого

Женщина в Бурятии решила помочь мужу в драке, облила его противника бензином и подожгла. В итоге загорелись все, один мужчина находится при смерти, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг 18 марта в Курумканскую районную больницу привезли двоих мужчин в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу. Медики, оценив тяжесть пострадавших, срочно вызвали санавиацию и больных перевезли в столицу республики к опытным специалистам.

Региональный СК начал проверку и через некоторое время сыщики задержали 37-летнюю сожительницу одного из потерпевших. Она призналась, что в тот день вместе с «гражданским мужем» пила алкоголь. Во время застолья они вспомнили о знакомом, с которым у них была давняя вражда, и решили идти к нему домой разбираться.

Во время выяснения отношений мужчины устроили драку. Женщина, увидев потасовку, схватила пластиковую бутылку с бензином, стоящую поблизости, и вылила содержимое на хозяина дома. Часть горючего попало на сожителя и на саму женщину.

Дама зажгла спичку и кинула ее в знакомого. Моментально загорелась одежда на всех участниках ссоры. Огонь перекинулся на стены. Люди выбежали на улицу и снегом потушили горевшие на них вещи, но получили ожоги.

У хозяина дома диагностировали 90% ожогов поверхности тела. Сожитель обвиняемой проведет в больнице долгое время с ожогами I, II и III степени. Сама женщина пострадала незначительно.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью). Суд постановил отправить подозреваемую в СИЗО, но пока она находится в больнице.