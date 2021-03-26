НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Женщина в Бурятии подожгла себя, мужа и знакомого

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина в Бурятии решила помочь мужу в драке, облила его противника бензином и подожгла. В итоге загорелись все, один мужчина находится при смерти, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг 18 марта в Курумканскую районную больницу привезли двоих мужчин в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу. Медики, оценив тяжесть пострадавших, срочно вызвали санавиацию и больных перевезли в столицу республики к опытным специалистам. 

Региональный СК начал проверку и через некоторое время сыщики задержали 37-летнюю сожительницу одного из потерпевших. Она призналась, что в тот день вместе с «гражданским мужем» пила алкоголь. Во время застолья они вспомнили о знакомом, с которым у них была давняя вражда, и решили идти к нему домой разбираться.

Во время выяснения отношений мужчины устроили драку. Женщина, увидев потасовку, схватила пластиковую бутылку с бензином, стоящую поблизости, и вылила содержимое на хозяина дома. Часть горючего попало на сожителя и на саму женщину.

Дама зажгла спичку и кинула ее в знакомого. Моментально загорелась одежда на всех участниках ссоры. Огонь перекинулся на стены. Люди выбежали на улицу и снегом потушили горевшие на них вещи, но получили ожоги.

У хозяина дома диагностировали 90% ожогов поверхности тела. Сожитель обвиняемой проведет в больнице долгое время с ожогами I, II и III степени. Сама женщина пострадала незначительно.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью). Суд постановил отправить подозреваемую в СИЗО, но пока она находится в больнице.

Еще по теме
Мужчина убил целительницу в Омской области из-за волшебной монеты
Красноярский край и Кузбасс стали лидерами по числу убийств
Силовики пришли с обысками в Министерство образования Бурятии
Взорвавшийся пакет ранил жителя Кузбасса
смотреть все
Бурятия #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тепло придет в выходные в Новосибирск
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Женщина в Бурятии подожгла себя, мужа и знакомого
Врачи объяснили опасность еды после 18.00
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Затор в Суэцком канале оказался самой дорогой пробкой в истории
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Гиперзвуковой «Циркон» уничтожил все цели на испытаниях
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
101
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
69
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
29
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Sibnet.Ru