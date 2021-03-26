Врачи объяснили опасность еды после 18.00

Рекомендация не есть после 18.00 основана на биоритмах — именно с этого часа организм переходит из активной фазы в спокойствие. Поздний ужин неизбежно нарушает заложенный природой цикл, что с течением времени ведет к серьезным сбоям и развитию тяжелых заболеваний, говорится в сообщении Роспотребнадзора Бурятии.

«Чередование дня и ночи формирует циркадные ритмы, которые состоят из активной фазы (день) и фазы отдыха (вечер и ночь). В идеальной ситуации эти фазы соответствуют ритму сна и бодрствования», — поясняют специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

Во время активной фазы организму требуется два-три приема пищи. В фазе покоя еда не нужна. В это время силы направлены на очищение, выведение и восстановление, и не должны отвлекаться на переваривание новых порций пищи. Таким образом, завтракать, обедать и ужинать нужно в течение в активной фазы — с 6.00 до 18.00. Вечером лучше не есть, а если сильно одолевает голод, то достаточно фрукта, овоща или горсти несладких и несоленых орехов.

Санврачи ссылаются на исследования, которые показывают, что нарушение биоритмов, например, работа в ночные смены и прием пищи ночью, способствуют развитию ожирения и диабета. Не следует опаздывать и с обедом — позднее время обеда (после 15.00) нарушает метаболизм и также ведет к набору лишнего веса.

«Если прислушиваться к биологическим часам, то окажется, что относительно долгий период (около 10 часов) мы спокойно проводим без еды. Это фаза покоя. Примерно в это же время мы спим, так что это голодание не доставляет больших неудобств. Только после 12 часов без пищи организм начинает испытывать чувство голода», — резюмируют специалисты Роспотребнадзора.