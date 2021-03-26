НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © предоставлено Томской телекомпанией «НТэССи»

Команда из Томска «Нам можно» приняла участие в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, выступление выйдет в эфир в пятницу на канале ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

В составе команды «Нам можно» —Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова. Девушки совместно начинали свой творческий путь в команде КВН «Вояж», они прошли в премьер-лигу. Саидов активно занимался стендапом. Ребята создали трио, чтобы попробовать себя в других юмористических проектах.

По словам Дарьи Показаньевой, все участники понимали, что юмористического опыта у команды немного и будет тяжело. Но тем не менее ребята прошли кастинг.

«Мы увидели, как все устроено, как работают профессионалы, посмотрели выступления других участников. Всегда есть, куда расти и развиваться, и хочется делать это в разных направлениях», — рассказала участница трио «Нам можно» Дарья Показаньева.

Выпуск «Comedy Баттл» с участием трио из Томска «Нам можно» выйдет в пятницу, 26 марта, в 22.00 на канале ТНТ.

Еще по теме
Тиктокеры в компании Гузеевой и Билана станут жюри нового шоу
Приквел «Полицейского с Рублевки» покажут весной на ТНТ
Первый канал предпочел футбол фигурному катанию
Опытные врачи и интернет-специалисты столкнутся в проекте на Первом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тепло придет в выходные в Новосибирск
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Женщина в Бурятии подожгла себя, мужа и знакомого
Врачи объяснили опасность еды после 18.00
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
101
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
69
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
29
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Sibnet.Ru