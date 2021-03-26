Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»

Команда из Томска «Нам можно» приняла участие в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, выступление выйдет в эфир в пятницу на канале ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

В составе команды «Нам можно» —Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова. Девушки совместно начинали свой творческий путь в команде КВН «Вояж», они прошли в премьер-лигу. Саидов активно занимался стендапом. Ребята создали трио, чтобы попробовать себя в других юмористических проектах.

По словам Дарьи Показаньевой, все участники понимали, что юмористического опыта у команды немного и будет тяжело. Но тем не менее ребята прошли кастинг.

«Мы увидели, как все устроено, как работают профессионалы, посмотрели выступления других участников. Всегда есть, куда расти и развиваться, и хочется делать это в разных направлениях», — рассказала участница трио «Нам можно» Дарья Показаньева.

Выпуск «Comedy Баттл» с участием трио из Томска «Нам можно» выйдет в пятницу, 26 марта, в 22.00 на канале ТНТ.