Жительница Красноярска завела в однушке 120 кошек

Жительница Красноярска подбирает бездомных животных, стерилизует и ищет им хозяев, у нее в квартире площадью 29 квадратных метров живут 120 кошек.

«Я это делаю, потому что я человек. Я могу помочь этим животным. Наши приюты переполнены, а некоторые животные просто не выживут без помощи человека. Мои питомцы в основном выхоженные и здоровые, но есть и инвалиды. У одной собаки, например, не работают задние лапки из-за травмы. Кто-то смог бы оставить ее на улице или пройти мимо?» — рассказала телеканалу «7 канал Красноярск» зоозащитница.