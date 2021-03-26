«Вспомнить все» Пола Верховена покажут в кино в 4К-реставрации

Научно-фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером снова покажут в кинотеатрах с 1 апреля.

Фильм «Вспомнить все» выйдет в новейшей 4К-реставрации, созданной специально к прошлогоднему 30-летию картины под контролем самого Верховена. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Картина основана на рассказе «Мы вам все припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа К. Дика и показывает нетипичного для жанра персонажа. Герой Арнольда Шварценеггера — преданный собственной памятью одиночка, идущий против системы в поисках правды и справедливости.

Боевик насыщен зрелищными экшн-сценами, сарказмом и кровавым насилием, за которыми скрывается жесткая политическая сатира.

«Вспомнить все» опередил свое время за счет передовых спецэффектов и оказал огромное влияние на кинофантастику. Фильм до сих пор остается актуальным, необычным и вызывающим.