«Вспомнить все» Пола Верховена покажут в кино в 4К-реставрации

Научно-фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером снова покажут в кинотеатрах с 1 апреля.
Фильм «Вспомнить все» выйдет в новейшей 4К-реставрации, созданной специально к прошлогоднему 30-летию картины под контролем самого Верховена. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Картина основана на рассказе «Мы вам все припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа К. Дика и показывает нетипичного для жанра персонажа. Герой Арнольда Шварценеггера — преданный собственной памятью одиночка, идущий против системы в поисках правды и справедливости.
Боевик насыщен зрелищными экшн-сценами, сарказмом и кровавым насилием, за которыми скрывается жесткая политическая сатира.
«Вспомнить все» опередил свое время за счет передовых спецэффектов и оказал огромное влияние на кинофантастику. Фильм до сих пор остается актуальным, необычным и вызывающим.
murdererЕсли ценностями российской культуры являются гуманизм, нравственность и справедливость то наше правительство...
лачиновМожет быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...
лачиновДа не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...
DrronumА ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?