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«Вспомнить все» Пола Верховена покажут в кино в 4К-реставрации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вспомнить все»

Научно-фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером снова покажут в кинотеатрах с 1 апреля.

Фильм «Вспомнить все» выйдет в новейшей 4К-реставрации, созданной специально к прошлогоднему 30-летию картины под контролем самого Верховена. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Картина основана на рассказе «Мы вам все припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа К. Дика и показывает нетипичного для жанра персонажа. Герой Арнольда Шварценеггера — преданный собственной памятью одиночка, идущий против системы в поисках правды и справедливости.

Боевик насыщен зрелищными экшн-сценами, сарказмом и кровавым насилием, за которыми скрывается жесткая политическая сатира.

«Вспомнить все» опередил свое время за счет передовых спецэффектов и оказал огромное влияние на кинофантастику. Фильм до сих пор остается актуальным, необычным и вызывающим.

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