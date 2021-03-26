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Осужденных в Забайкалье засыпало горячим шлаком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pavlofox / Pixabay License

Осужденных в Забайкалье засыпало горячим шлаком во время ремонта канализации, один человек погиб. Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело.

Следствие установило, что 18 марта сотрудники исправительной колонии №1 решили устранить аварийную протечку канализационной трубы. Рабочей силой стали три осужденных.

Но, по версии следствия, сотрудники ИК прекрасно знали, что не имеют права заставлять осужденных ремонтировать канализацию. У их «подопечных» нет ни знаний, ни опыта для подобных работ. К тому же заключенным не выдали средств индивидуальной защиты.

«Они выполняли работы по ремонту канализационной трубы, выкопали яму. После этого яму решили засыпать угольным шлаком. Подъехала машина, высыпала горячий шлак. Осужденные находились в непосредственной близости», — прокомментировал Sibnet.ru представитель регионального СУ СКР.

Медики диагностировали у одного осужденного ожог 40% тела. Пострадала кожа в области шеи, ушей, предплечий, кистей, ног, живота. Второй получил ожоги 60% тела — головы, рук и ног, дыхательных путей. Он умер в больнице через неделю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Проводятся допросы и осмотры места происшествия, выемка документов в колонии. Расследование продолжается.

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Забайкалье #Происшествия
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