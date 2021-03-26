IOWA и RSAC выпустили кавер и клип на «Зеленоглазое такси» Боярского

Известная советская песня «Зеленоглазое такси» вышла в новом звучании современных музыкантов — групп IOWA и RSAC. Артисты одновременно презентовали кавер и клип на нее.

Композиция «Зеленоглазое такси» была написана в 1987 году композитором Олегом Квашой и поэтом Валерием Панфиловым. Изначально ее исполнял сам Кваша. В 1988 песня досталась Михаилу Боярскому. И сейчас оригинальным считается именно его исполнение.

На «Зеленоглазое такси» существует несколько известных каверов. Песню перепевали в разное время «Ляпис Трубецкой», французский певец F. R. David, американская группа Brazzaville, Ольга Серябкина в фильме «Самый лучший день».