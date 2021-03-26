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IOWA и RSAC выпустили кавер и клип на «Зеленоглазое такси» Боярского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Известная советская песня «Зеленоглазое такси» вышла в новом звучании современных музыкантов — групп IOWA и RSAC. Артисты одновременно презентовали кавер и клип на нее.

Композиция «Зеленоглазое такси» была написана в 1987 году композитором Олегом Квашой и поэтом Валерием Панфиловым. Изначально ее исполнял сам Кваша. В 1988 песня досталась Михаилу Боярскому. И сейчас оригинальным считается именно его исполнение.

На «Зеленоглазое такси» существует несколько известных каверов. Песню перепевали в разное время «Ляпис Трубецкой», французский певец F. R. David, американская группа Brazzaville, Ольга Серябкина в фильме «Самый лучший день».

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лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
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