Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске

Жительница Новосибирска сняла на видео ползущую по снегу лягушку, которую увидела в микрорайоне «Чистая слобода».
«В Новосибирске ранняя весна, Снегушки проснулись», — написала под видео женщина. Она пояснила подписчикам, что в день съемок воздух прогрелся до 1 градуса тепла, при этом местность вокруг болотистая.
Наземные лягушки зимой впадают в анабиоз. Они могут промерзать, а потом «оттаивать» без вреда для организма. При этом при первом тепле, лягушки выходят из оцепенения и стремятся к месту, где можно отложить икру.
лачиновДа не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...
DrronumА ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?
лачиновМожет быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...
DrronumРешил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.