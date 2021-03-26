Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске

Жительница Новосибирска сняла на видео ползущую по снегу лягушку, которую увидела в микрорайоне «Чистая слобода».

«В Новосибирске ранняя весна, Снегушки проснулись», — написала под видео женщина. Она пояснила подписчикам, что в день съемок воздух прогрелся до 1 градуса тепла, при этом местность вокруг болотистая.

Наземные лягушки зимой впадают в анабиоз. Они могут промерзать, а потом «оттаивать» без вреда для организма. При этом при первом тепле, лягушки выходят из оцепенения и стремятся к месту, где можно отложить икру.