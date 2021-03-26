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Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Новосибирска сняла на видео ползущую по снегу лягушку, которую увидела в микрорайоне «Чистая слобода».

«В Новосибирске ранняя весна, Снегушки проснулись», — написала под видео женщина. Она пояснила подписчикам, что в день съемок воздух прогрелся до 1 градуса тепла, при этом местность вокруг болотистая.

Наземные лягушки зимой впадают в анабиоз. Они могут промерзать, а потом «оттаивать» без вреда для организма. При этом при первом тепле, лягушки выходят из оцепенения и стремятся к месту, где можно отложить икру.


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Топ комментариев

лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
Sibnet.Ru