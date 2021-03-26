Финалистка «Голоса» из Новосибирска выпустила зажигательный трек

Занявшая второе место в седьмом сезоне детского «Голоса» Софья Туманова выпустила новую песню «Реалити». Трек исполнен в непривычном для юной певицы стиле.

Новосибирская школьница Софья Туманова призналась, что обычно она исполняет лирические композиции. Новый трек был написан дня нее, но совсем с другом стиле.

«Даже не пробовала представить себе, что смогу спеть яркую, зажигательную песню и при этом танцевать», — написала Софья Туманова в Instagram.

Софья Туманова прославилась после участия в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях к ней развернулись все наставники. Девочка пошла в команду к Валерию Меладзе и дошла до суперфинала, заняв второе место. Трек «Реалити» — второй по счету релиз юной певицы после проекта. Летом у Тумановой вышел трек «Больше света».