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Финалистка «Голоса» из Новосибирска выпустила зажигательный трек

Источник:
Sibnet.ru
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Занявшая второе место в седьмом сезоне детского «Голоса» Софья Туманова выпустила новую песню «Реалити». Трек исполнен в непривычном для юной певицы стиле.

Новосибирская школьница Софья Туманова призналась, что обычно она исполняет лирические композиции. Новый трек был написан дня нее, но совсем с другом стиле.

«Даже не пробовала представить себе, что смогу спеть яркую, зажигательную песню и при этом танцевать», — написала Софья Туманова в Instagram.

Софья Туманова прославилась после участия в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях к ней развернулись все наставники. Девочка пошла в команду к Валерию Меладзе и дошла до суперфинала, заняв второе место. Трек «Реалити» — второй по счету релиз юной певицы после проекта. Летом у Тумановой вышел трек «Больше света».

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