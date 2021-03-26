Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском

Иномарка на трассе столкнулась в КамАЗом, в результате аварии погибли двое взрослых и ребенок, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В 04.40 в Каргатском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» водитель за рулем Renault Sandero, ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются. Проводится доследственная проверка.