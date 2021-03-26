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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Иномарка на трассе столкнулась в КамАЗом, в результате аварии погибли двое взрослых и ребенок, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В 04.40 в Каргатском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» водитель за рулем Renault Sandero, ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
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