НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Мужчина убил целительницу в Омской области из-за волшебной монеты

Источник:
Sibnet.ru
235 1
Фото: © Sibnet.ru

Мужчина в Омской области убил деревенскую целительницу, разыскивая в ее доме магическую монету, сообщило региональное СУ СК России.

В марте в частном доме в рабочем поселке Марьяновка полицейские обнаружили тело 80-летней хозяйки. Эксперты, обыскав дом, нашли улики, указывающие на подозреваемого — 52-летнего жителя Тарского района.

Мужчину задержали. Он рассказал, что местные считали бабушку целительницей, и он ездил к ней, чтобы избавиться от приступов головной боли. Но сеансы магии не помогали, ему становилось хуже.

Во время очередного визита он не выдержал, и стал ссориться с бабушкой. Мужчина считал, что в доме спрятана «волшебная целительная монета», но вредная старушка не хочет ее отдавать. Он связал женщину и принялся за поиски. Чудесного артефакта посетитель не нашел и задушил целительницу.

Региональное СУ СК России предъявило мужчине обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас он находится в СИЗО. Но следователи намерены в ближайшее время отправить подозреваемого на психолого-психиатрическую экспертизу и выяснить, вменяем ли он.

Еще по теме
Красноярский край и Кузбасс стали лидерами по числу убийств
Силовики пришли с обысками в Министерство образования Бурятии
Взорвавшийся пакет ранил жителя Кузбасса
Подруги в Омской области истязали двухлетнего малыша
смотреть все
Омск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Красноярска завела в однушке 120 кошек
Осужденных в Забайкалье засыпало горячим шлаком
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Вертолет Ка-32 МЧС разбился под Калининградом
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Гиперзвуковой «Циркон» уничтожил все цели на испытаниях
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
101
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
69
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
29
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Sibnet.Ru