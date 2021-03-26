Мужчина убил целительницу в Омской области из-за волшебной монеты

Мужчина в Омской области убил деревенскую целительницу, разыскивая в ее доме магическую монету, сообщило региональное СУ СК России.

В марте в частном доме в рабочем поселке Марьяновка полицейские обнаружили тело 80-летней хозяйки. Эксперты, обыскав дом, нашли улики, указывающие на подозреваемого — 52-летнего жителя Тарского района.

Мужчину задержали. Он рассказал, что местные считали бабушку целительницей, и он ездил к ней, чтобы избавиться от приступов головной боли. Но сеансы магии не помогали, ему становилось хуже.

Во время очередного визита он не выдержал, и стал ссориться с бабушкой. Мужчина считал, что в доме спрятана «волшебная целительная монета», но вредная старушка не хочет ее отдавать. Он связал женщину и принялся за поиски. Чудесного артефакта посетитель не нашел и задушил целительницу.

Региональное СУ СК России предъявило мужчине обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас он находится в СИЗО. Но следователи намерены в ближайшее время отправить подозреваемого на психолого-психиатрическую экспертизу и выяснить, вменяем ли он.