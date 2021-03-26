Гиперзвуковой «Циркон» уничтожил все цели на испытаниях

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя — фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — успешно завершены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — сказал ТАСС источник.

По его словам, ориентировочно в мае-июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата. «Будет выполнено несколько пусков», — добавил он.

Ранее другой источник сообщил, что первый испытательный пуск гиперзвукового «Циркона» с подводного носителя будет выполнен не раньше июня.